海军潜艇精锐号和卓越号在德国进行下水礼

（早报讯）新加坡海军部队两艘新潜水艇精锐号和卓越号在德国进行下水仪式。

到访德国的李显龙总理当地时间星期二（12月13日）上午在德国蒂森克虏伯集团海事系统公司（thyssenkrupp Marine Systems，简称tkMS）位于北部城市基尔（Kiel）的船厂主持下水仪式。德国总理朔尔茨也到场观礼。

精锐号（Impeccable）和卓越号（Illustrious）是我国订购的四艘Type 218SG“长胜级”（Invincible-class）潜艇中第二和第三艘下水的潜艇。李总理致辞时说：“四艘长胜级潜艇是新加坡海军首批新造的潜艇，它们将为海军增添现代和先进的能力。”

李总理指出，新加坡是海事国家，我国的繁荣和存亡都高度依赖物资在海上的自由流通。潜艇为海军增添能力，达成保护海上交通线开放的重要使命。

我国国防科学家和工程师与tkMS密切合作，按新加坡的需求量身定制潜艇的设计和系统，包括加入先进的自动化和情况辨识功能，让船员能长时间在外执行任务，以及全新的方向舵驱动系统，让潜艇能在新加坡较浅水域进行精准操作。

李总理说，新德两国防务关系友好且日益发展，两国海军的接触也稳健增加，近年还共同设立潜艇联系计划（Submarine Affiliation Programme）。两军今年初已通过这项计划进行首轮专业知识分享。

“今天下水的潜艇是我们密切且富有成效合作的具体成果……我们在这项战略能力上的合作凸显了新德海军和防务工业之间的深度合作与信任。”