共谋到海外骗增值税退款 四名男子被控

（早报讯）被指共谋骗取英国增值税退款，四名男子被控上法庭。

新加坡警察部队和新加坡关税局星期二（12月13日）发联合文告说，关税局早前接获通报，指有人在欧洲国家尝试取得增值税（VAT）退款但并未成功，商业事务局和关税局于是合作对此案展开调查。

被控的四名男子分别是杨艾伦（Yeo Alan，34岁）、西达尔塔（Siddhartha，27岁）、黄伟华（40岁）和约斯（M J-Earn Joesz，39岁）。

根据文告，杨艾伦涉嫌在2020年12月21日至2021年1月1日期间，招募黄伟华和约斯前往伦敦，在希思罗机场骗取增值税退款，而约斯是由西达尔塔介绍给杨艾伦的。黄伟华和约斯相信用购买珠宝的虚假发票，骗取4万2975欧元的增值税退款。

在获得退款后，二人把这笔钱带回新加坡并交给杨艾伦。杨艾伦随后支付佣金给黄伟华、约斯和西达尔塔，自己也拿了一部分。

另外，杨艾伦还指示约斯到海外带珠宝回新加坡，且在入境时不要申报关税局。约斯相信在伦敦和阿姆斯特丹收到一些珠宝，在毫无申报的情况下，把这批珠宝带入新加坡。

他们四人星期二（12月13日）在抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，被控共谋骗取增值税。杨艾伦、黄伟华和约斯三人各自还面对不同的控状，如没有申报携带入境的现金超过规定数额和进口到新加坡的货物等。

当局提醒，通过欺诈手段向海外索取退税是一种严重的诈骗行为。新加坡对这类行为采取零容忍态度，并将毫不犹豫地对违法者采取行动。为避免成为帮凶，公众应该拒绝前往海外申请退还销售税的可疑工作机会。

另外，携带超过2万元（或等值外币）的现金或不记名可转让票据进出新加坡，都必须申报。所有抵境旅客都有责任准确和完整地申报所持有的应课税品，以缴付关税和消费税。（人名译音）