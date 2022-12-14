星期三值得关注的股票

（早报讯）美国上个月的通货膨胀大幅放缓，鼓舞投资者情绪，带动美国隔夜股市星期二（12月13日）上扬，美国国债收益率下跌。

美国劳工部星期二发布的报告显示，不包括食品和能源价格在内的核心消费价格指数在11月份环比上升0.2％。核心通胀同比上升6％，比10月的6.3％增幅放缓。

整体消费价格指数则环比上升0.1％。整体通胀同比上升7.1％，低于10月份的7.7％。这是因为能源价格下跌，抵消了食品价格的涨幅。

通胀回落可能使美国联邦储备局放慢加息步伐，带动道琼斯工商指数、标普500指数和纳斯达克指数分别上涨0.3％、0.73％和1.01％。

摩根士丹利首席美国经济师曾特纳（Ellen Zentner）预期联储局会在明年2月会议上把加息幅度降低至25个基点。

亚太股市星期三（12月14日）开盘呈上涨趋势，日本股市涨0.34％，韩国和澳大利亚股市分别涨0.96％和0.23％。

新加坡海峡时报指数星期二涨31.62点或0.98％，收报3271.28点。

以下是星期三值得关注的股票：

-吉宝企业旗下的吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）宣布，已通过其全资子公司吉宝远东（Keppel FELS）向荷兰海事工程公司Van Oord交付了三艘双燃料挖泥船中的第二艘。

-集永成（Chip Eng Seng）宣布，拟以130万美元（约180万新元）的价格收购它在马尔代夫的合资公司CES Tropical中未拥有的剩余30％股份。CES Tropical拥有位于马尔代夫北马列环礁的一个泻湖的租赁权益，集永成计划将泻湖开发成五星级度假村。

-辉联集团（Vibrant Group）发布的业绩显示，随着货运成本下降，集团在截至10月31日的上半财年，净利增长20.4%至350万元，营收增长2%至9550万新元，主要得益于国际货运代理业务的贡献。

-来宝集团（Noble Group）将于今年12月16日（星期五）早上9时从新加坡交易所正式除牌。

-DigiCore房产信托（Digital Core REIT）已完成收购位于德国法兰克福的永久地契数据中心的25％股权。