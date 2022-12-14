食品制造业中短期将提供2500个新就业机会

（早报讯）新兴食品技术服务经理、食品技术员、自动化工程师、可持续发展经理，更新版的食品制造业转型蓝图为这个行业找出八个新岗位，一些现有职位也要提升技能。总体来说，这个行业预计在短期和中期内创造2500个新就业机会。

星期三（12月14日）由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生推介的产业转型蓝图，为这个老行业提出四大新战略，将新加坡打造成领先的食品与营养领域枢纽，成为优质品牌进入亚洲的首选平台。

政府也推出食品制造业工作转型指南，协助雇主配合产业转型，让雇员具备必要的技能和提供新的工作机会。

指南中提到，在未来五年内食品制造业中的22个职位中，有近四分之一会发生变化，要重新设计职位，扩充职能或职责。这包括：生产操作员、维护技工、生产督工、品质管理技工。他们可能要学习工序改善、风险管理和客户行为分析等新技能。其他的职位虽然变化不大，但也须要员工提升技能，确保他们在转型过程中采用更多自动化和数码化流程时能跟上步伐。

这个行业也可能出现八个新岗位，包括新兴食品技术服务经理、食品技术员、自动化工程师、可持续发展经理。新的技能包括：实验室数据分析师、新兴食品生产设计、自动化设计，还有可持续管理。

陈诗龙在接受媒体访问时说，总的来说，食品制造业在中短期可为我国创造大约2500个新的就业机会。