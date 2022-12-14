美国通胀放缓鼓舞投资者情绪 本地股市早盘上涨0.29％

（早报讯）美国上个月的通货膨胀大幅放缓，鼓舞投资者情绪，亚洲股市星期三（12月14日）早盘普遍上扬，本地股市上涨0.29％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨9.48点，报3280.76点。整体股市交易量5亿5403万股，交易总值5亿7199万元。全场有276只上升股，下跌股有153只。

海指30只成份股多数上涨，凯德综合商业信托（Capitaland Integrated Commercial Trust，简称CICT）领涨，上升3.02％至2.05元。跌幅最大的是大华银行（UOB），下跌1.22％至30.87元。

区域主要股市方面，日本、香港、韩国、澳大利亚和上海分别上涨0.82％、0.69％、0.82％、0.56％和0.13％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国11月消费价格指数（CPI）显示通胀的放缓速度超出预期，美国股市星期二（13日）进一步上涨，但涨幅有所收窄。这似乎在一定程度上缓解了市场对美国联储局下来的加息步伐的担忧。

美国整体通胀在11月份同比上升7.1％，创下自2021年12月以来的最小涨幅。

范军指出，受美国隔夜股市和其他区域股市的涨势带动，海指星期二已经上涨近1%，星期三上午再涨约0.3%。“从技术分析来看，海指仍在前四个星期的交易区间盘整，介于3314点至3322点。海指目前也处于所有主要移动平均线的上方，显示海指趋向看涨。突破以上的交易区间将为海指接下来的走势提供更明确的方向。”

投资者也把注意力转移到联储局将于星期四（12月15日）公布的货币政策决定，市场普遍预计联邦基金利率上调50个基点。