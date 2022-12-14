调查：本地上市公司企业治理改善 网联宽频信托表现最好

（早报讯）一项调查显示，新加坡上市公司的治理表现愈来愈好，市值排行前100大的公司平均得分首次突破100分，表现最好的是网联宽频信托（Netlink NBN Trust）。

于星期三（12月14日）最新发布的两年一度亚细安企业治理计分表（ASEAN Corporate Governance Scorecard）显示，新加坡上市公司的平均得分为101.1，比上一次的88.3高出14.5％，是历来最高，总分为130。

这次的计分首次纳入29家房地产投资信托（REIT）和商业信托，评估活动在去年进行。截至去年3月31日，接受评估的100家公司总市值达5860亿元。

网联宽频信托首次被纳入计分即拿下第一名，大华银行（UOB）维持在第二位，康福德高（ComfortDelGro）从第八位跃居第三位。

排名第四的是已经在今年5月除牌的新加坡报业控股（SPH）。企业治理表现最好的这四家公司也在20家最佳亚细安上市公司之列中。

新加坡董事协会（SID）前会长林国鸣认为，新加坡上市公司在最新评比中明显进步。“然而，保持和改善公司治理是个持续的过程。各家公司必须准备好根据新的要求进行调整，这包括和可持续发展有关的披露、董事会的多元化以及董事会更新。”

林国鸣指出，下一次的评估标准很可能会进行修订，力求与20国集团和经济合作与发展组织（OECD）的最新公司治理准则维持一致。新准则目前已经进入最后的修订阶段。

新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（Centre for Governance and Sustainability，简称CGS）所长卢耀群教授则指出，房地产投资信托和商业信托首次被纳入评估就取得了强劲的表现。其中21家信托获得至少97.5分，与另外41家上市公司一同被列入“亚细安可投资资产”（ASEAN Asset Class）。

首次被列入计分即拿下第一名，网联宽频信托总裁唐耀兴透露，为了利益相关者的利益，信托会继续通过采用最佳实践来改善公司治理。

大华银行集团首席风险执行官陈国常说：“作为一家银行，大华相信要对得起我们的利益相关者，这包括股东、客户、员工、供应商和相关社群。作为客户储蓄的托管人，信任是我们的业务核心，没有强而有力的公司治理，我们无法建立或维护这份信任。”

陈国常也指出，营运环境和利益相关者的期望不断变化，集团必须不断改善公司治理。“我们尤其关注可持续发展和气候风险，特别是亚细安的可持续发展和气候风险。”

康福德高集团财务总监许统贤也说，良好的公司治理是公司可持续发展的基础。“作为一个企业公民，我们的目标是在商业、社会和道德方面，追求最高标准。”