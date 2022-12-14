涉发表损害种族和谐言论 妇女患妄想症控状撤销

（早报讯）早前被控发表损害种族和谐的言论和公共滋扰，妇女被评估患有被迫害妄想症，法官批准控方的申请，对她发出严厉警告后，撤销她的控状，判她无罪释放。

总检察署答复《联合早报》询问时说，控方仔细考虑与案件相关的情况后，决定对陈妙香（59岁）发出严厉警告，并向法官申请撤销她的三项控状，判她无罪释放，这项申请在星期三（12月14日）获得法官批准。

控方考虑的因素包括陈妙香被评估患有被迫害妄想症，病情影响她的判断力，也加剧了她对其他人的偏见，而且她并不了解自己的病况，拒绝接受强制治疗。

另外，陈妙香被控后还押了两周，倘若她被定罪，法庭会把她还押的期间纳入考虑。

陈妙香2021年6月被控两项损害种族和谐和一项公共滋扰的罪名，指她在同年4月21日搭地铁时，朝着马来族乘客说“我永远不会和你们混在一起……我们就是这么不一样”，以及“我不是社工，不做慈善”等。

另一项控状指同年5月11日，陈妙香在地铁上对着所有乘客大声说“我们很不一样”，以及“我不和你这种普通的华人说话”等，构成公众滋扰。

她也被指在YouTube频道上载多段涉及种族歧视的相关视频，包括名为“马来男子企图非礼华族女子”的视频，影射马来人不该触碰华人。

她曾在视频中自称毕业自名校，曾在澳大利亚读大学，还声称亲友全是律师、董事和董事长等。她的YouTube频道事后已被删除。

总检察署强调，当局严正看待任何损害种族和谐的言论和行为，违法者将被依法处置。（人名译音）