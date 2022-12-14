没有系上安全背带 油漆工人二楼坠下丧命

（早报讯）一名62岁油漆工人为洋房粉刷外墙时没有系上安全背带，结果从房子二楼墙沿坠下，头部受创身亡。验尸庭裁定这起事故为不幸的致命意外。

这起意外发生于2022年3月2日下午，在罗弄马裕基（Lorong Marzuki）58号洋房。死者洪朱汉是一名油漆工人，事发时受承包商聘用，为洋房的内墙与外墙进行粉刷工作。

根据验尸庭于星期三（12月14日）所发表的死因研讯结论，洋房工程从2021年5月开始，原定2022年3月中完工，而洪朱汉向来在洋房独立工作，无须其他人监督。

事发上午11时左右，附近住宅的女佣看到洪朱汉没有系上安全背带，站在洋房二楼外的墙沿上进行粉刷工作。

同天下午约2时15分，当时也在洋房的工程管工突然听见一声巨响，他环绕洋房查看，结果看见洪朱汉头部流血倒地。洪朱汉被送往樟宜综合医院接受紧急治疗，医生诊断他脑部溢血，头颅与脸部也有骨折等，他在入院三天后逝世，死因为头部伤势。

人力部人员调查后发现，事发时洪朱汉相信是站在洋房二楼的墙沿上，墙沿距离地面约3.5米；根据目击者的观察，洪朱汉当时没有做任何安全措施。承包商原本有在洋房工地筑起鹰架，但已在完成外墙粉刷等工作后将鹰架拆除。出事当天，承包商并不知道洪朱汉打算做粉刷工作，也没有指示他这么做。

验尸官认为，综合多方面的证据，她相信这起事故是一起与工作相关的不幸致命意外，她也向洪朱汉的家人致予慰问。（人名译音）