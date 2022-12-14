企业管制局与知识产权局征询公众对“无形资产披露框架”的意见

（早报讯）会计与企业管制局（ACRA）和新加坡知识产权局（IPOS）正在征询公众对一个新框架的意见，这个框架有助于公司对无形资产的披露和沟通。

企业管制局星期三（12月14日）的文告透露，这个“无形资产披露框架”的意见征询将进行至明年2月28日。

无形资产包括科技、品牌知名度、数据、商业秘密以及专利、版权和商标等知识产权。创新已经成为全球增长的引擎，全球无形资产的价值在2021年达到超过74万亿美元（100万亿新元）。

这个框架是个获得财政部支持的公私合作项目，它由无形资产披露行业工作组（Intangibles Disclosure Industry Working Group）制定，旨在通过使企业能够识别和披露她们的无形资产，来提高市场透明度。工作组的成员来自会计、估价、法律和金融行业的代表组成。

这个框架将为利益相关者提供有关公司无形资产的标准化信息，以便对业务和财务前景做出更明智的评估。

企业管制局和知识产权局说：“框架将帮助企业传达它们的无形资产的价值，并最大限度地发挥它们的经济潜能。这将提高信息透明度，促进无形资产的商业化。例如，随着企业、投资者和金融机构对公司的无形资产有了更清晰的认识，企业的融资渠道将增加。”