李显龙总理吁国际社会制定规则 限制国家对战略工业介入

（早报讯）大国对战略投资提供巨额支持可能引发恶性循环，甚至导致国与国之间相互责难和关系紧张。李显龙总理呼吁国际社会支持以规则为基础的多边体系，并制定规则限制国家对战略工业的介入。

出访欧洲的李总理当地时间星期三（12月14日）下午（本地时间晚上）在亚细安—欧盟纪念峰会全体会议上发言时说，全球范围内，比起经济合作，多个国家日益看重国家安全考量。

以半导体为例，美国为提高在科技领域与中国竞争的能力，今年8月实行《晶片与科学法》，为美国半导体生产和研究提供527亿美元（约710亿新元）补贴，并为晶片工厂提供投资税收抵免。

欧盟拟通过《欧洲晶片法案》，为半导体行业集资430亿欧元（约617亿新元），目标是在2030年将欧盟的全球晶片制造占比翻倍至20％。中国也为半导体行业提供可观的国家援助。

李总理说，他能明白大国为什么采取这些措施，但他提醒，对战略投资提供巨额的国家支援将打乱全球贸易体系，也可能引发“作用力和反作用力”的恶性循环。

“这不仅会削弱国际经济合作互利共赢的精神，也会成为各国相互责难和关系紧张的源头。”

在如此艰难的环境里，各国应共同支持世界贸易组织和以规则为基础的多边贸易体系。

李总理提议，国际社会可制定规则，限制国家对战略工业的干预程度，而不是出现“人人随心所欲的无政府状态”。

各国也应继续推动国际贸易和投资流通的发展，以从中获益。

亚细安与欧盟为纪念建立对话伙伴关系45周年举行纪念峰会。李总理说，峰会在地缘政治出现严峻考验之际召开。俄罗斯对乌克兰的袭击公然违反国际法和联合国宪章，也重创全球供应链，是对全球秩序的巨大威胁；中美紧张战略局势也加剧，并引发诸多课题。

李总理：亚细安和欧盟应努力谈成自贸协议

新加坡对欧盟与亚细安深化经济联系表示欢迎。李总理说，双方有进一步合作的潜力，并应该创造条件促进企业在数码和绿色经济等具前瞻视野的领域合作。

亚细安和欧盟也应继续朝谈成自由贸易协议的较长远目标努力。

“各方之间有持久的分歧须化解，与此同时，在短期内，我们应在共同关注的领域经营，为最终达成亚细安和欧盟之间的自贸协议开辟道路。”

李总理也说，亚细安和欧盟的合作也应超越经济范畴。新加坡对双方加强安保关系表示欢迎。

“欧盟对亚洲事务的兴趣和参与有助于我们区域的稳定与安全。”

加强互联互通和民间联系方面，亚细安和欧盟今年10月签署全面航空运输协定（Comprehensive Air Transport Agreement），这也是全球首份区域组织间的这类协定。

李总理说，这项标志性协定将打通新市场和促进人员往来。新加坡在长达10年的磋商中，也有幸担任亚细安的首席协调员。