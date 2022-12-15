新加坡与欧盟宣布建立数码伙伴关系

（早报讯）新加坡与欧盟建立数码伙伴关系，在数码信任、标准和数码转型等课题上推进合作，实现以人为本的数码化愿景。双方预计明年初为伙伴关系协定和一套数码贸易原则签字。

到访比利时布鲁塞尔出席亚细安—欧盟纪念峰会的李显龙总理当地时间星期三（12月14日）下午（新加坡时间星期三深夜）与欧洲委员会主席冯德莱恩会面后，双方共同宣布达成这项合作。

根据双方领导人发出的联合声明，数码伙伴关系把新加坡和欧盟的关系拓展至数码领域，这是个能促进双方经济未来转型的领域。

双方将在一系列数码课题上推进合作，包括贸易便利化、可信数据流通与数据创新、数码信任、标准、雇员数码技能，以及企业和公共服务的数码转型。

伙伴关系也将促进双方为加强供应链韧性，及推进5G和6G技术、人工智能和数码身份等新兴领域的共同努力。

欧盟和新加坡也就一套数码贸易原则（Digital Trade Principles）达成一致的意见，这是数码伙伴关系首个完成的事项。联合声明指出，这些原则反映双方共同致力于实现开放的数码经济，及为促进双方和全球数码贸易提供共同框架。

双方也力求在数码贸易原则的基础上，制定一套双边数码贸易规则。

“我们相信，欧盟和新加坡之间具前瞻性的数码贸易联系，将为世界贸易组织目前就制定全球电子商务规则进行的磋商，提供补充和支持。”

数码伙伴关系以欧盟和新加坡在贸易、研究和科技领域的长期合作为基础。联合声明指出，世界经历动荡和变革之际，双方再次向前跨步，深化战略伙伴关系，造福公民、消费者和企业。

数码伙伴关系也将为促进区域间更密切的数码联通，发挥战略探路作用。