李总理：虽对国际课题视角不尽相同 但亚细安和欧盟有意更密切合作

（早报讯）亚细安和欧盟国家对国际课题的视角不尽相同，但双方非常有意更密切合作。

到比利时出席亚细安—欧盟纪念峰会的李显龙总理在总结访问行程，接受随行媒体采访时指出，此次峰会的用意是寻求这两个区域组织之间的合作。

谈到双方关注的事项时，李总理说，亚细安和欧盟国家看待世界的视角稍有不同。占据欧盟国家视线的是乌克兰战争、能源供应和价格、经济状况，以及与全球的关系。

亚细安国家也关注能源价格和粮食供应，但更多从发展中国家的角度出发，并关注亚洲事态，以及能与欧洲展开什么样的合作，使经济和合作伙伴更多元。

“如果看个别的会议，不会感觉到有很戏剧性的变化。但实际上，官员们在幕后非常努力。”

其中一项经过多年耕耘而取得的成果，是亚细安和欧盟今年10月谈成的全面航空运输协定（Comprehensive Air Transport Agreement）。这份全球首份区域间的协定前后用了10年谈成，新加坡在磋商过程中也担任亚细安的首席协调员。

根据协定，亚细安与欧盟37个成员国航空公司的客机或货机直飞两个区域时，数量不受限制。这意味双方航空枢纽之间会有更多航班，双方之间乃至与全球的航班网络也将扩大。

李总理说：“我们非常高兴能谈成这项协定，因为这意味更多航权，更高度的互联互通，商人和旅客有更多旅游的机会，进而促成双方更紧密的联系。”

新加坡和欧盟也宣布谈成数码伙伴关系。在此之前，新加坡与澳大利亚等国签署数码经济协定，以及与智利和新西兰签署数码经济伙伴关系协定。

“与欧洲的数码伙伴关系就跟这些协定相同。欧洲是大伙伴，这里有潜能。”

李总理说，与欧盟的数码伙伴关系将为我国创造机遇。“因为只要我们有正确的标准，人们就能在新加坡设立信息科技和数码企业，并让足迹遍布欧洲，这意味着我们有更多机遇。其他企业也能更多使用信息科技，这也会为我们带来更多贸易和经济机遇。”

新加坡也正就绿色经济与欧盟磋商。李总理说，欧盟国家有意在这方面合作，因为它们正大力减排，也有意在相当早的时间点实现净零碳排。

“绿色经济中，也必须就国际标准共同合作。实施碳信用有哪些规范，哪些碳信用会受承认，又要怎么进行国际贸易？因为重点就是在全球范围推行碳信用，如果只是个别国家国内实行是行不通的。”

李总理进一步说，在传统贸易领域，我国已签有自由贸易协定。数码和绿色经济代表的，是贸易协定的下一波浪潮。

“这些是新的领域，有新的发展的空间，我们必须创造恰当的框架，让这种经济活动能够充分地发挥。”