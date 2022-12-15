星期四值得关注的股票

（早报讯）美国联邦储备局宣布加息50个基点，符合市场的预期，但当局暗示明年会继续加息来遏制通货膨胀，导致美国隔夜股市星期三（12月14日）下跌。

联储局在议息会议结束后宣布将联邦基金利率区间上调至4.25％到4.5％，为近15年来的新高。

联储局预计，到了2023年底将至少再加息75个基点至5.1％，2024年才滑落至4.1％。失业率下来将上升，经济增长也将处在几近停滞的状态。

联储局主席鲍威尔在声明发表后说，现在谈降息言之过早，现在的重点在于确保联储局的限制性政策立场，能足以将通胀率降至2%目标。

货币政策会议结果出炉后，美国三大股指纷纷下跌，道琼斯工商指数、标普500指数和纳斯达克指数的跌幅分别为0.42％、0.61％和0.76％。

亚太股市星期四（12月15日）开盘呈跌势，日本股市下跌0.23％，韩国和澳大利亚股市分别跌0.61％和0.47％。

新加坡海峡时报指数星期三闭市报3278.57点，涨7.29点或0.22％。

以下是星期四值得关注的股票：

*手套持续供需失衡及平均销售价格继续调整，导致顶级手套（Top Glove）连续两个季度蒙受亏损，2023财年第一季净亏损扩大至1亿6823万令吉（约5161万新元），每股净亏2.1仙，高于上一财年第四季净亏5259万令吉。董事会没有宣布派发股息，去年同期派发每股1.2仙。

*城市发展酒店服务信托宣布，信托与悦榕控股（Banyan Tree Holdings）签署一份为期10年的租赁协议，以继续租用管理马尔代夫群岛的微拉瓦鲁悦椿度假村（Angsana Velavaru）。新合约将于明年2月1日开始。

*凯利板上市的H2G Green将以每股0.0211元的价格，配售4740万股新股给两名现有股东。配售价比成交量加权平均股价（VWAP）低9.83％。

*佳发公司（Japfa）获得香港交易所的原则上批准（In-Principle Approval），让从事中国牛奶业务的AustAsia Investment Holdings在香港上市。