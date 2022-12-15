本地第三季有1120人被裁退 其中460人来自科技公司

（早报讯）我国今年第三季有1120人被裁退，当中460人来自科技公司，但该领域职位空缺率仍高，显示被裁的主要原因是企业业务重组。与此同时，劳动市场紧缩的情况有所舒缓，今年9月的职位空缺减至10万8200个，是连续第二个季度下降。

人力部星期四（12月15日）发布的2022年第三季《劳动市场报告》显示，被裁退人数共1120人，同第二季历来最低的830人相比，增加290人，其中来自资讯和通信领域的裁员人数从第二季的110人增至460人。被裁者主要是40岁以下，持大学文凭的专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）。

其他领域的裁员人数则维持在较低水平，裁员主要也是因为企业重组业务所致。被裁后在六个月内找到工作的居民比例，从今年第一季的71.5％高点，降至64.8％，同冠病疫情前的水平持平。

报告也显示，就业人数在第三季度增加7万5900人，已超过2019年冠病疫情暴发前的水平，新增劳动力主要来自非居民雇员，有7万1100人，并主要集中在制造和建筑业。由于居民就业人数已比2019年高出4.4％，因此只增长4800人。

今年10月的总体失业率同9月相比则微跌0.1个百分点达2.0％，包括公民和永久居民在内的居民失业率为2.8％，上升0.1个百分点，公民失业率则也下跌0.1个百分点，为3.0％。失业至少25周的居民长期失业率则维持在0.7％。