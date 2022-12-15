美联储维持鹰派立场 亚洲股市早盘下挫

（早报讯）美国联邦储备局的立场维持鹰派，引发市场对经济衰退的担忧，亚洲股市星期四（12月15日）早盘全线下挫，本地股市也跌0.39％。

美国联邦储备局本地时间星期四凌晨把加息幅度缩减至50个基点，宣布将联邦基金利率区间上调至4.25％到4.5％。不过，联储局预测，到了2023年底将至少再加息75个基点至5.1％，以遏制通货膨胀。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌12.92点，报3265.65点。整体股市交易量5亿零724万股，交易总值4亿3326万元。全场有181只上升股，下跌股有242只。

海指30只成份股多数下跌，领跌的包括凯德综合商业信托（Capitaland Integrated Commercial Trust，简称CICT），下跌1.46％至2.02元。胜科工业（Sembcorp Industries）则领涨，上扬1.22％至3.31元。

区域主要股市方面，香港股市的跌幅最大，下挫1.14％至19449.15点。上海、日本、深圳和韩国分别下跌0.28％、0.3％、0.07％和1.07％。

道明证券分析师团队在一份报告中写道，联储局发出的信号非常鹰派，终点利率（terminal rate）目标远高于联储局在今年9月份的预测。联储局在会议上承认，通胀形势可能会比原本预期的还要严峻，因此须要采取更限制性的政策立场，最终会促使美国经济明年陷入衰退。

报告指出，风险资产表现走弱表示市场担忧经济衰退。

不过，Invesco资产管理公司全球市场策略师木下智夫（Tomo Kinoshita）指出，美国股市的跌幅有限，表明金融市场并未完全相信联储局持的鹰派立场，或许是因为一些联储局决策者谈到了降息的可能性。他说，长期债券收益率似乎已经见顶，这表明投资者在担心经济衰退。