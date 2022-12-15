城市发展耗资3亿5700万元 在英国收购五个学生宿舍

（早报讯）城市发展（CDL）以2亿1500万英镑（约3亿5700万新元）收购英国五个特定用途学生宿舍（PBSA），扩大在英国的学生公寓投资组合。

城市发展星期四（12月15日）发布文告说，这五个学生宿舍共拥有1863张床位，入住率超过98％。五个学生宿舍分别位于伯明翰、坎特伯雷、考文垂、利兹和南安普顿，平均屋龄不到三年。

今年6月城市发展收购Infinity，这是公司在考文垂的第一个PBSA资产，共有505张床位。完成本次收购后，公司共有六个PBSA资产，可提供2368个床位。

城市发展首席执行官郭益智在文告中说：“疫情后，学生重返校园，英国学生住宿行业继续展现出强大的韧性。新收购的资产在战略上位于需求强劲，但传统上供应不足的城市，从长远来看，这进一步扩大了租金增长的潜力。”

利用英国不断增长的租赁住房需求，城市发展持续扩大其在英国主要城市的生活部门的投资组合。除了PBSA资产外，公司还拥有超过1300个私人物业租赁领域（Private Rented Sector，简称PRS）单位。

The Junction是公司在利兹的第一个PRS项目，本月刚完成了第一期工程，完工后，它将提供665套PRS公寓和2万4000平方英尺的商业空间。公司另一个在建的PRS项目The Octagon将于2025年完工，届时可提供370个单位。