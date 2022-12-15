新交所：政府正修正立法 让本地上市公司能以线上方式召开股东大会

（早报讯）一旦替代会议安排修订条例明年7月1日终止，本地上市公司的股东大会须恢复实体形式。

不过新加坡金融管理局（MAS）和会计与企业管制局（ACRA）正携手修正立法，在修订条例终止后，让本地上市公司能以线上方式召开股东大会。

金管局和企管局星期四（12月15日）发布文告说，更多修订的细节预计明年初公布。

新加坡交易所（SGX）星期四也发文告表示，监管公司会与金管局紧密配合，为本地上市公司可以选择召开混合会议提供指南。

在上述修订条例终止之前这段期间，针对如何召开股东大会，本地上市公司可以继续遵照会计与企业管制局（ACRA）、新加坡金融管理局（MAS）和新交所监管公司发出指南，以及新交所网站的“监管者专栏”。

2020年4月推出的替代会议安排修订条例是冠病（临时援助措施）法令的部分措施，旨在允许特定机构不受法律条文限制，可选择在冠病疫情期间举办线上会议，减少人与人之间的肢体接触。

文告说，新交所监管公司注意到律政部有意明年7月1日终止替代会议安排（Alternative Arrangements for Meetings）修订条例。与此同时，企管局和金管局正在携手修正立法，在修订条例终止后让本地上市公司能以线上方式召开股东大会。