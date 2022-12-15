佳节再掀包裹钓鱼诈骗 130人被骗逾18万元

（早报讯）年底佳节掀购物潮，诈骗团伙又开始打着邮寄包裹的幌子，发电邮或短信钓骗消费者。过去两周，至少有130名受害者误坠骗案，损失金额至少18万2000元。

新加坡警察部队星期四（12月15日）发文告说，有关邮寄包裹的钓鱼骗案在佳节期间卷土重来，2022年12月至今有至少130人受骗，损失至少18万2000元。

这类骗案的受害者一般会收到电子邮件或手机短信，通知他们有包裹正等待送达，或者有未支付的账单须处理。若受害者误以为真，就会点击骗子提供的链接，以查看“包裹送货信息”。殊不知，受害者将被转接至一个欺诈网站，骗子从中借机要求受害者的信用卡和一次性密码（OTP）等资料。

这些受害者只有在发现信用卡出现未经授权的交易时，才会意识到自己受骗。

警方提醒民众，切勿点击陌生邮件或短信中提供的链接，并时刻向官方网站或来源辨明真伪。交易时，也要查清交易明细，更不要将个人或网络银行的信息，以及一次性密码透露给任何人。若信用卡有未经授权的交易，应立即向银行注销信用卡。

若有任何相关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。欲了解更多防范骗案的信息，可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或浏览www.scamalert.sg查询。