到峇淡岛助父经营生意 男返新被捕认逃兵役

（早报讯）男子称为读书申请延期服役，结果跑回峇淡岛帮父亲经营生意，近五年后返新更新护照后，再次逃回峇淡岛，四年多后返新被捕。

据《海峡时报》报道，被告诺威安迪（33岁，Novriandy Rizaldy）星期三（12月14日）承认三项抵触国民服役征召法令（Enlistment Act）的控状。

被告在2007年1月26日因足龄而须注册服役，他后来以要就读工艺教育学院（ITE）课程为由，成功在2008年3月7日申请延期服役。

同年3月7日，被告表示要继续修读高级国家工教局（Higher Nitec）课程，再次申请延期服役，不过被告没有提供当局书面证据。

他后来提交证书，表示将在2008年8月至2011年6月间，于拉萨尔艺术学院（Lasalle College of the Arts）修读产品设计课程。

不过被告还没毕业，就在没有出国准证的情况下，于2010年1月13日离开新加坡，到峇淡岛（Batam）与父母同住，并在当地协助父亲经营通讯和导航系统的生意。

拉萨尔艺术学院之后在2010年2月，通知国防部中央人力局（CMPB），说被告还没修完课程便已退学。

被告隔月没有进行体检，警方在2010年6月发出通缉令。