公众陆续接到接种第五剂疫苗通知 我国11月再感染病例占23％

（早报讯）一些完成接种两剂冠病疫苗和两剂追加剂的公众，已陆续接到短信，通知可接种第五剂疫苗，也就是第三剂追加剂。

根据卫生部网站，12岁及以上公众在获得最低限度的保护后，在距离上一剂疫苗五个月到一年之间，可前往接种下一剂追加剂。据一些接到短信的公众向《联合早报》反映，他们都是在距离上一剂疫苗整整五个月就接到接种下一剂的通知。

卫生部：11月接到6万多个冠病病例通报

另据卫生部网站公布的数据，我国11月一共接获6万5525个冠状病毒病例的通报，当中有约23％属于再次感染。

根据卫生部网站公布的数据，本地11月所有冠病确诊者感染的都是奥密克戎毒株，其中本土病例有77％是感染了XBB变种毒株。

在11月的本土冠病确诊病例中，12％感染的是不包括XBB在内的BA.2及同个谱系毒株，包括BA.2.75；8％感染了不包括BQ.1在内的BA.5及同个谱系的毒株；3％感染的是BQ.1毒株。另有三起为XBC的重组毒株。

输入型病例也都感染了奥密克戎毒株，XBB变种毒株占了31％；25％的病例则感染了不包括XBB在内的BA.2及同个谱系的毒株，包括BA.2.75；22％为不包括BQ.1在内的BA.5；BQ.1和BA.4则分别为21％和1％。另有一例感染了XBC的重组毒株。