星期五值得关注的股票

（早报讯）继美国联邦储备局和其他央行宣布加息后，美国隔夜股市星期四（12月15日）连续两天下跌，其中纳斯达克指数大跌逾3％。

美国三大股指皆下挫，纳斯达克指数大跌3.23％至1万零810.53点。道琼斯工商指数和标普500指数分别跌2.25％和2.49％，收报3万3202.22点和3895.75点。

继美国联储局加息后，欧洲央行（ECB）和英国央行（BoE）也分别宣布升息50个基点，放慢了加息步伐。

英国央行表示，尽管英国通胀已经见顶，它认为仍有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）在新闻发布会上表示，央行可能在下两次会议上继续加息50个基点。

亚太股市星期五（12月16日）开盘也继续下滑，日本股市下挫1.26％，韩国和澳大利亚股市分别跌0.71％和0.65％。

新加坡海峡时报指数星期四闭市报3273.75点，跌4.82点或0.15％。

以下是星期五值得关注的股票：

*城市发展（CDL）以2亿1500万英镑（约3亿5700万新元）收购英国五个特定用途学生宿舍（PBSA），扩大在英国的学生公寓投资组合。这五个学生宿舍拥有1863张床位，入住率超过98％。

*新航（SIA）的11月业务报告显示，年底旅游需求上涨推动集团业绩继续增长。新航和酷航11月客运总量环比增长6.1％至240万人。客运能力同比几乎增长一倍，恢复到疫情前75％的水平。载客率则环比微降0.5个百分点至85.9％，但同比上升56.8个百分点。

*集永成（Chip Eng Seng）将以1800万澳元（1648万新元）脱售澳大利亚的资产，以优化集团资产配置。这个资产是集团于2017年以1500万澳元收购。

*亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）星期五早上开市前申请暂停交易，表示之后会宣布消息。