本地展开10万人健康追踪研究 包括基因排序预测疾病

（早报讯）本地展开大规模人口健康研究，在接下来的几十年追踪10万名新加坡人的健康情况，包括他们的基因排序，以找出影响亚洲人患上慢性疾病的社会、环境、生活方式和遗传因素。

卫生部长王乙康星期五（12月16日）正式启动了这项称为SG100K的大规模纵向群组研究，并报名成为研究其中一名参与者。

SG100K将使用来自南大李光前医学院、苏瑞福公共卫生学院、新加坡眼科研究院和新加坡全国眼科中心，以及新加坡国家心脏中心，四个机构现有研究中七万名参与者的数据。其余三万名参与者将在下来两年内逐步招募。

这项研究会通过不同方式，如电子病历、疾病登记和访问，长期观察参与者的健康，并收集他们的腰围和臀围、血压、身体素质、肺功能、身体成分、骨骼健康、心血管健康、认知能力以及葡萄糖和胆固醇水平等资料。

另外，研究也会收集血液、尿液和皮肤带（skin tapes）等关键生物样本。SG100K将与新加坡精准健康研究所（Precision Health Research，Singapore，简称PRECISE）合作，用于分析血液样本，以评估人群中的基因组和其他相关分子变异。

王乙康在致辞时说，这项调查能够加速精准医疗的发展，并让精准医疗用于预防遗传性疾病。

年龄介于30岁至84岁之间各种族的新加坡人和永久居民，包括已患有疾病的人可参与这项研究。整个过程会花大约五至六个小时，参与者将获得一份详细的健康报告。

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