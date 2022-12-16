美国和其他央行纷纷释放鹰派信号 亚洲股市早盘普遍下跌

（早报讯）美国联邦储备局和其他央行纷纷释放鹰派信号，影响投资者的情绪，亚洲股市星期五（12月16日）早盘普遍下挫，本地股市低开低走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌20.77点或0.63％，报3252.98点。整体股市交易量6亿2047万股，交易总值4亿6816万元。全场有236只上升股，下跌股有201只。

海指30只成份股多数下跌，领跌的包括香港置地（HongKong Land）和怡和控股（Jardine Matheson）。香港置地下跌2.8％至4.52元。怡和控股跌2.34％至50.2元。

区域主要股市方面，日本股市的跌幅最大，下挫1.66％至2万7584.79点。台湾、澳大利亚、韩国和深圳也分别跌1.2％、0.41％、0.25％和0.8％。

宏利投资管理公司多元资产方案高级投资组合经理富兰克林（Marc Franklin）接受彭博电视访问时指出，股市可能会在未来几个月进一步波动。与此同时，如果通货膨胀继续放缓，央行明年初也可能会在会议上改变基调。

继美国联储局加息后，欧洲央行（ECB）和英国央行（BoE）也分别宣布升息50个基点，放慢了加息步伐。

英国央行表示，尽管英国通胀已经见顶，它认为仍有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）在新闻发布会上表示，央行可能在下两次会议上继续加息50个基点。

RBC Capital Markets澳大利亚股票主管乔瑞斯玛（Karen Jorritsma）指出，美国联储局比预期还要悲观，当局将致力于应对通货膨胀问题，硬着陆几乎是板上钉钉的事。