乌节路明苑以1.72亿元集售 创尺价新高

（早报讯）位于乌节路一带的明苑（Ming Arcade）以1亿7200万元集体出售，这个成交价相等于容积率每平方英尺（psf ppr）3125元，刷新尺价纪录。

负责销售的房地产咨询公司第一太平戴维斯（Savills）星期五（12月16日）发文告披露，买家是总部位于新加坡的家族办公室Royal Group of Companies（简称RGC），它在亚太等区域投资广泛的资产类别，包括酒店、办公楼、零售、住宅和工业资产。RGC收购明苑后将重新发展该项目。

RGC由本地富豪阿索克古玛（Asok Kumar Hiranandani）创办，他曾与兄弟拉吉库玛（Raj Kumar）创办皇家兄弟（Royal Brothers），这家公司之后分拆为两家。

位于乌节路和卡斯加登路（Cuscaden Road）交界处的明苑，建成于1982年，属于永久地契，七层楼高，共有88个分层地契商店单位。

项目地段被规划为商业地段，现有建筑的总楼面面积为5万5046平方英尺，相当于容积率4.54，可兴建最高20层楼的建筑。

此前集售最高尺价纪录，是永久地契公寓柏园（Park House）在2018年以3亿7550万元脱售给香港信德集团（Shun Tak Holding），成交价相当于容积率每平方英尺2910元。