阿叔被指酒后敲墙叫骂 扰邻清梦邻居报警

（早报讯）居民申诉，隔壁邻居周末醉酒后，在屋内敲打墙壁又大声叫骂，有街坊忍无可忍报警。

居住在武吉巴督西8道第465A座组屋的吴彼得（53岁，娱乐业者）向《新明日报》记者申诉，隔壁住着一名50来岁的男邻居，一到周末喝了酒后，就会制造噪音或大吵，让他受不了。

他说，对方搬来只有四个星期，刚开始两人有打招呼，但两周前起，对方每当周末喝酒后就特别吵闹，吵得对面座组屋的居民都开手机闪光灯挥手示意不要吵。

“相信有街坊受不了报警，上星期六（12月10日）就有警员上门了解情况。”

他指曾在周末晚上看到男子和同层的邻居在走廊一起喝酒，一直到凌晨1时才散去。“男子喝醉后，回到家里就会敲打墙壁，还会大声叫骂，噪音持续大概一小时，搞得我无法睡觉。”

吴彼得每个星期天清晨6时就要出门工作，隔壁的噪音让他无法好好入睡，因为休息不足，还被老板投诉工作做不好。

另一名邻居李先生（55岁，补习老师）则说，被噪音吵得晚上睡不着，隔天一早还要去教课，他都在默默忍受。

住对面座组屋的何至诚（45岁，工程师）也证实，周末的午夜11时或12时都会听到吵闹声，烦不胜烦。

阿叔：室友都没投诉

当事人受访时说，家里的室友都没投诉吵。

被指喝醉酒后就吵闹的唐启财（58岁）承认，的确有警员曾上门来。“我的室友也是早上五六时起床，他们都没有投诉我很吵，我平时也用耳机看电视。”

和唐启财一起喝酒的邻居拉玛（42岁）则说，他们几个邻居会聚在一起喝酒，没有骚扰其他邻居，一般是在晚上10时许后就散去。