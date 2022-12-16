本地股市星期五收跌1.01%

（早报讯）本地股市受美国隔夜股拖累，投资者对经济可能陷入衰退的恐慌加剧而避走股市。海峡时报指数星期五（12月16日）下滑1.01%或32.94点，收报3240.81点。

美国联邦储备局如市场预料宣布加息50个基点，但主席鲍威尔发出还未成功抑制通货膨胀涨势的警告，并可能在明年调高利率至5%以上，导致美股收跌。

辉立证券的首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，联储局持续加息可能加剧美国经济陷入衰退的风险，这让投资者大乱阵脚。尽管如此，海指仍未下跌至3220点的支撑点。

“加上现在正值年末假期，许多基金经理在度假，应该不会有新的资金流入。在下一个全年财报季来临之前，市场会仍然非常关注接下来公布的美国经济数据，投资者应该保持谨慎。“

本地股市全天全场交易量为17亿2000万股，交易额为16亿6000万元。上升股251只，下跌股264只。

跌幅最大的海指成分股包括香港置地（Hongkong Land）、凯德投资（CapitaLand Investment）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）；分别滑落3.44%、3.21%和2.52%，报4.49美元（6.10新元）、3.62元和2.71元。

上升的有扬子江船业（Yangzijiang）、云顶新加坡（Genting Singapore）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）；分别上涨1.47%、1.08%和0.54%，报1.38元、0.935元和1.85元。