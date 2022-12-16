冠病疫情复苏补贴申请期限延长至明年底 申请人收入顶限将调低

（早报讯）政府将冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant, 简称CRG）的申请期限延长多一年至2023年12月31日，但部分的申请条件会从明年起收紧，包括申请人的收入顶限。

社会及家庭发展部星期五（12月16日）发文告指出，截至11月6日，当局在计划下拨款约7500万元给约3万1000人。

为了给收入较低的家庭提供更多支持，当局将调整几项申请条件。从明年1月1日起，申请者的家庭月入在工作或收入受疫情影响前，不能超过6000元，或人均月入不超过2000元。目前，相应的家庭月入是不超过7800元，人均月入则不超过2600元。

另外，申请者从明年起须证明过去两个月有积极申请工作或参加面试至少三次，或者参加过劳动力发展局等机构的职业指导。目前的条件为两次。自雇人士则须证明有尝试增加业务收入或接触新客户，次数也从目前的两次增加至明年的三次。

补贴的援助金额并没改变，但每人不得在2021年至2023年内领取超过三轮的冠病疫情复苏补贴。第三轮的受益者也能获得全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）提供的求职支援。

冠病疫情复苏补贴的网上申请平台24小时开放给公众申请。需要支援的公众可拨打ComCare热线1800-222-0000，或电邮Ask_SSO@msf.gov.sg，或到社会服务中心（Social Service Office）办理申请。