李显龙总理：民防准备好协助马国土崩的搜救工作

（早报讯）马来西亚云顶半山发生致命土崩，我国总理李显龙和外交部长维文医生分别致函马来西亚首相安华和外长赞比里表示慰问。李总理也说，新加坡民防部队已准备好必要时协助马国的搜救工作。

根据我国外交部星期五（12月16日）在文告中附上的唁函文本，李总理对云顶高原星期五发生的土崩，造成许多人命伤亡，深感难过。

李总理在信中说：“我谨代表新加坡政府，向所有受到土崩影响的人表达最衷心的哀悼及慰问，并祝愿伤者早日康复。”

马来西亚有关当局救出的受难者中，有三名新加坡人。李总理感谢马来西亚为受影响的新加坡人给予援助，并指出民防部队已准备好在必要时，协助马国的搜救工作。

维文则在写给赞比里的信中，对土崩事件的发生深感遗憾。

他也向所有受难者和家属表达最深切的哀悼及慰问，并感谢马来西亚对受影响的新加坡人提供援助。

外交部已联系那些身处云顶高原并在外交部网站登记相关资讯的新加坡人。需要领事援助的人，可在办公时间致电+60-3-2161-6277联系新加坡驻吉隆坡最高专员公署，或拨打24小时热线+60-16-661-0400，也可以选择致电我国驻新山总领事馆，电话号码是：+60-7-226-5012（仅限办公时间）和+60-19-791-1166（24小时热线）。

外交部24小时热线则是+65 6379 8800 / 8855。