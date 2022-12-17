武吉坎贝拉小贩中心开业 摊位须提供较廉价主食

（早报讯）武吉坎贝拉小贩中心如期开业，所有摊位须提供两样价格不超过3元5角的主食，以及较健康的营养餐，食客也可从摊位菜单查看每份餐食的卡路里和饮料的糖分，轻松了解饮食选择。

作为三巴旺区内首个小贩中心，武吉坎贝拉（Bukit Canberra）小贩中心设有44个摊位和800个座位，每天早上7时到晚上11时营业。其中42个摊位星期六（12月17日）开档，另一个预计最迟在1月初开始营业，剩余一个目前空置。

小贩中心开业一大早迎来大批人潮，许多附近居民慕名前来尝新。居民可在座位上扫描QR码下载手机应用点餐和付款，收到提示后才去摊位取餐，每次可获10%的积分回扣，下次光顾可使用。

据观察，多数摊位都按规定提供不超过3元5角的主食。每个摊位也须提供至少一样比较健康的营养餐。这些营养餐由小贩中心经营方聘请的营养师，与小贩们合作设计。

摊位的菜单也按交通灯的颜色区分餐食热量等级，获得绿色等级的较低热量食物建议每天摄取，红色等级的食物如咖喱鱼头、烤鸡扒配薯条等则建议少吃。茶水摊也标明所有饮料每100毫升的糖分。

小贩中心着重推行环保概念，摊位不为堂食顾客提供一次性餐具，打包的食物也使用环保包装，如纸袋、纸盒和食品包装纸等。

负责三巴旺中区基层事务的卫生部长王乙康接受媒体采访时说，小贩中心提供廉价美食很重要，食客可选择吃得比较丰盛或是简单，而且廉价食物不代表分量很少。“就好像你吃一份椰浆饭，有蛋、江鱼仔和鸡翅膀卖三块半、四块钱，是比较简单的一餐，也不会吃得这么多，对很多人来说是比较适当的。”