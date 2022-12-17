回归政府后 体育城迎来最大型亲家庭活动

（早报讯）新加坡体育城星期六（12月17日）迎来了上周五（12月9日）正式回归政府接管后最大规模的亲家庭活动，预计吸引约2300人参加。

这个名为FunFam SportFest的体育嘉年华由ActiveSG举办，在体育城华侨银行室内体育馆举行，旨在通过体育促进亲子关系和从小培养孩子活跃与健康生活习惯。通过参加团体运动，孩子们可学习有益的社交技巧，父母也可结交其他志趣相投的朋友，从而提高社区凝聚力。

活动除了有多项运动体验，如足球、网球、皮划艇、地板钩球、合气道和马来武术等，最大的亮点是“我的第一位教练”区，父母可通过参与这项计划学习到有关健康、健身和运动方面的实用技能与知识，让他们能够在孩子成长过程中的每一个阶段提供全面支持，成为孩子心目中的第一位教练。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席活动时说：“这是我们第一次举办这类型活动，最重要的是一家人一起做运动。很多时候，父母都是孩子们的第一位教练，所以希望通过尝试不同的运动，你可以发掘孩子的兴趣所在。这不仅仅是为了比赛，对他们往后的人生也会受用无穷，特别是在这个充斥着科技产品的时代，让孩子们体验到真正的运动非常重要。”

唐振辉也分享了自己作为一名父亲的经验，他说：“我自己的孩子也是在经过一段很长的时间才喜欢上运动，然后逐渐变成爱好，所以我鼓励大家尝试不一样的运动，给自己多一点时间。但最重要的是一家人一起做，这样你的孩子才不会觉得这仅仅是一项运动，而是一项有趣的家庭活动。”