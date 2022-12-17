货物推车改装成智能回收器 榜鹅展开试行计划提高塑料瓶回收率

（早报讯）在超市常见的货物推车经改造后，再结合智能科技，成为可提供实时数据的塑料瓶回收器。榜鹅展开为期三个月的试行计划，在区内10座组屋及两家超市设置智能回收器，提高塑料瓶回收率。

名为Rebottle的回收计划，由胜科环卫（SembWaste）与新加坡理工学院携手推出。

通过结合物联网科技来提供实时的塑料瓶收集数据，胜科环卫可监督回收器的情况，在回收器满了之后立即派人收集，提高效率。

胜科环卫在推出计划前展开调查，了解榜鹅海滨区的回收状况。调查发现，仅1%丢弃在蓝色回收箱废弃物为可回收的PET塑料瓶，相等于约500个瓶子。同时，回收箱中约52%的废弃物因受到污染而无法回收。

胜科环卫首席执行官李国坚说，为大幅度提高塑料瓶的回收率，智能回收器将设置在对居民来说最方便的地点，如组屋底层和超市。同时，因回收器由货物推车改造而成，所需费用较低，每个回收器的成本为3000元左右。

他也说，视试行计划所取得成果而定，公司下来也会探讨在其他邻里推出智能回收器，除了收集塑料瓶，或也可回收其他材料。

胜科环卫也会和新加坡环境理事会合作，通过试行计划的成果来制定具成本效益和低碳足迹的方式，来收集可回收物品。

智能回收器由胜科环卫与新加坡理工学院电子工程与媒体、艺术与设计学生共同研发。

从星期六（12月17日）起，Punggol Coral邻区10座组屋底层，以及位于榜鹅海滨区的百美与宏茂超市将设置这一智能回收器。

这项计划的目标是要把榜鹅海滨区所收集的塑料瓶提高三倍，并降低至少10%的废弃物污染，提高回收率。