男子遭毒贩“纠缠” 怒夺铁棍追打惹祸上身

（早报讯）男子和朋友喝酒，被毒贩“纠缠”一再兜售毒品，更不满对方第三次出现时还带着铁棍瞪着他，气得夺走铁棍展开攻击，结果惹祸上身。

27岁的维诺夫面对四项罪状，包括蓄意伤人、骚扰以及抵触酒类管制法令等。他星期五（12月16日）承认其中两项，余项交由法官考虑。

2022年3月16日早上，被告和另外两名朋友在万国弯第984座组屋楼下喝酒，42岁的王金海（音译）突然走向他们“推销”毒品。众人表示不感兴趣，王金海便离开。

同天下午，王金海再次出现兜售毒品。这次，被告和友人对王金海破口大骂，说他们不感兴趣。晚上10时许，王金海第三次出现。这次，他带着一米长的铁棍，站在有盖走廊瞪着被告。被告发现后，和其中一名友人上前质问王金海为何又回来，双方因此发生口角，甚至大打出手。

殴斗中，被告从王金海手中夺过铁棍，用铁棍猛敲对方的脸。寡不敌众的王金海往一家杂货店的方向逃去，但众人仍尾随，被告再度对王金海展开袭击行动。

案情显示，王金海右耳积血、门牙缺口、膝盖淤青、手臂红肿等，住院七天。

代表律师为被告求情时说，被告已经不再跟酒友往来，如今一周工作六天，之前的行为都是一时冲动造成的。

律师也指出，王金海当时带着铁棍回来，可视为挑衅。

主控官则说，王金海的举动可视为被告生气的原由，看在被告初犯又及早认罪，建议让他接受评估，看他是否适合短期拘留令或社区工作令。案展2023年1月17日下判。

酒后恐吓女郎

上述事件发生五天后（3月21日），被告和朋友在万国广场公园（Buangkok Square Park）的亭子喝酒。

下午3时许，一名37岁的女郎经过，被告的朋友朝她喊：“喂！我喜欢你的头发”。女郎不加理会继续前行。

怎知，被告却因此感到不满高喊：“喂！你不回应是吗？信不信我会强奸你？”

女郎察觉被告和友人都已喝醉，吓得快步离开，随后报警。