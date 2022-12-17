不满向服务员发脾气被劝阻 火爆男刀捅食客坐牢

（早报讯）男子因不满上餐速度太慢，对服务员发脾气，有食客尝试劝说，岂料双方爆发冲突，男子拿刀袭击食客和对方的朋友。

这起事件发生在2022年6月24日晚上11时，地点在勿洛水池路第742座Mr Prata店家附近一带。

被告是47岁的伊穆然（Imran Bin Othman），面对四项包括持危险武器蓄意伤害他人，以及抵触滥用毒品法令的控状。

案情显示，被告在案发当天晚上10时到Mr Prata用餐，不过等了约50分钟后，食物还未煮好，因此对服务员大叫，将收据扔在一名女服务员身上，还往店里的玻璃墙揍了一拳。

一名43岁男食客当时与朋友在用餐，见被告发脾气，尝试劝被告消消气，怎料被告却对食客发脾气，食客不甘被骂，双方一言不合起口角互飙脏话。

被告过后去取餐，站在不远处，对食客喊了一句“喂，来！”食客于是跟着被告到附近的楼梯口，朋友担心出事，也跟着去。

不料，三人一到楼梯口，被告就亮出一把刀，捅了食客腹部和左手臂。

食客大惊来不及闪避，当场中刀，将被告推开后倒地。朋友见状，试图制止被告，却受牵连，腹部及肩膀遭被告砍伤。

判赔1271元

被告星期五（12月16日）认罪后，被判坐牢三年五个月又两周，并给予两名伤者1271元9角2分的赔偿。

被告肇事后逃跑，食客和朋友没有立即求诊，选择各自回家。不过两人发现伤口还在流血，最后才去看医生。食客住院五天，共拿了20天的病假，朋友则受皮外伤。

警方接获报案后，于2022年6月27日逮捕被告，并发现他拥有和吸食甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）。