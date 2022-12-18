采青活动明年农历新年全面恢复

（早报讯）采青活动将在明年农历新年全面恢复。时隔两年，住宅区、小贩中心、巴刹和邻里商业中心又能迎来醒狮团采青，增添新春气氛。

除了没有限制举行采青活动的地点，每场活动的八人队员限制也会取消，意味着采青活动的规模可以扩大。不过，醒狮团还是得遵循现行的安全管理措施，如在医疗设施、疗养院或公共交通设施采青时必须戴口罩，也得按照管理层的规定进行。

新加坡武术龙狮总会星期天（12月18日）召开说明会，向会员讲解明年农历新年舞狮采青要注意的事项。

武总会长洪茂诚受访时说，限制放宽后，明年的新春采青活动大致上恢复至2019年疫情前的形式。“我们预计采青活动会比去年多出一倍，并恢复至疫情前的规模，为大家增添新春气氛。”

2022年，住宅区如政府组屋、私人公寓及私人有地住宅区，还有小贩中心、巴刹、食阁，以及组屋区的商业邻里中心包括所有商店及咖啡店仍旧严禁采青活动。获准采青活动的场所是办公室、工厂、酒店、寺庙，以及大型购物中心里的中型和大型店铺。

洪茂诚指出，武总目前已经接获近80个醒狮团的申请，预计将会12月22日准证申请截止日期之前，获得超过100个醒狮团的申请。

在进行采青活动的前两天，醒狮团也须填报采青行程，再把采青活动表格给武总，让武总将醒狮团当天的行程表转交给警方。洪茂诚说，与今年一样，武总将成立监督委员会，到采青地点突击检查，确保醒狮团遵守现有的措施。

配合警方规定，采青活动必须在晚上10时30分之前结束，但出狮时间没有限制。武总也鼓励醒狮团在出狮前要求队员做冠病检测，并保持安全距离，以确保队员和客户的安全。