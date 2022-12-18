展现妆艺多元文化色彩 妆艺史上最大型装置艺术明年登场

（早报讯）2023年新加坡妆艺大游行将呈献妆艺史上最大型的集装箱装置艺术，约480名学生和艺术工作者采用喷漆艺术创作手法，透过装置艺术呈现本地多元文化色彩，表达对新加坡未来的期许。

妆艺大游行将在明年2月3日和4日举行。这是妆艺相隔了两年，首次重返F1维修大楼并全面恢复现场演出。

人民协会星期天（12月18日）发布文告说，超过3000名年轻人以不同方式参与妆艺的筹备和演出。

明年妆艺一大亮点是一座18米高、超过60米长的巨型装置艺术。它由28个20英尺，以及40英尺两种不同尺寸的集装箱组成，将作为妆艺演出的布景，目前已设置在滨海湾F1维修大楼的表演场地。

装置艺术的主题是“拥抱明天”（Embrace Tomorrow），与明年妆艺大游行主题契合。

艺术工作者罗心晖（36岁）担任装置艺术的艺术指导。他受访时说，所谓拥抱明天，对他来说有拥抱未知的意义。

“走过这几年的冠病疫情，证明了我们能互相扶持，共渡难关。整个作品表达一种对生命的赞颂。妆艺每年将不同文化背景的人聚集一起，给我很大的启发。作品呈现多种不同元素，凸显不同群体的特色，也展现大家携手共进的精神。”

集装箱装置艺术融合多元文化特色。例如，最引人瞩目的图案是一个身穿欧亚裔服饰的表演者，服饰上绘有在华族文化中象征春天的牡丹花，也融合了华族戏曲服饰设计，以及印族蓝果丽（rangoli）沙画等元素。

装置艺术的筹备工作今年8月开始。人民协会邀请多所中学和高等教育学府的学生参与制作。他们过去几周分批来到F1维修大楼，使用喷漆艺术手法，在集装箱上绘图或写下对未来的期许。