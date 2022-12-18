阿叔疑撒米饭喂鸽 公众申诉：不卫生

（早报讯）阿叔疑拿一锅米饭撒在“安全岛”上喂鸽子，被公众拍下，直呼不卫生。

读者通知《新明日报》，上星期天（12月11日）下午4时半左右，看到一名阿叔在振瑞路（Chin Swee Road）第53座组屋对面的“安全岛”上喂鸽子。

当时他乘搭巴士经过该组屋，刚好碰上红灯，巴士停下，他目睹上述一幕，并掏出手机拍下视频。

“我看到阿叔拿着一锅饭在喂鸽子，相当夸张，也觉得不太卫生，一旁还有一名撑着伞的阿嫂，两人好像是一起的。”

据他拍摄的视频，路边车辆往来，身穿黑色上衣戴着口罩的阿叔手拿着饭锅和勺子，一勺勺地把看似米饭的食物大量撒在地上，最后甚至整个锅子倒过来，把食物倒在草地上。

从视频可见，阿叔一撒食物，一群鸽子就随即飞起来。视频结束前，旁边的阿嫂在一旁收起雨伞。

记者日前走访该处，“安全岛”就在组屋对面，需要过个斑马线，不过大部分路过的公众都表示，不曾见过喂鸽子的阿叔。

附近居民说，曾看过其他人喂鸽子。

居住在第53座组屋的男居民指出，虽然没见过这名阿叔，但喂鸽子并不是什么新鲜事。“我觉得影响不太大，所以也没有特别向有关当局投诉。”

另一名居民傅先生则说，他可以理解有些人或许觉得喂鸽子的行为不卫生，但他也理解阿叔的行为。“他们年纪大的，很多以前可能住在甘榜，都是习惯去喂食动物。”

他个人认为，阿叔是在户外马路边的地方喂鸽子，本身觉得没受太大影响。