世界杯决赛即将开赛 赞美广场前排观赛每桌最低消费1000元

（早报讯）历时28天， 2022年卡塔尔世界杯即落下帷幕，星期日（12月18日）晚上8时30分，距离决赛开赛还有两个半小时，赞美广场已涌现了约500名球迷，国家图书馆一楼也有近100名观赛球迷。

赞美广场提供赛事直播的酒吧都已将观赛区域用围栏隔开，要求每人最低消费40元至160元。

据了解，有酒吧的露天前排观赛席位，每桌最低消费已由世界杯开赛初期的500元涨至1000元，并且在一周前就已全部被预约满。

以现场观赛球迷身着的球衣数量来看，阿根廷与法国球迷人数不相上下。印号球衣中，双方两名10号球星梅西（Messi）和姆巴佩（Mbappe）的数量最多。

和同学一同来看比赛的魏嘉伽（27岁，审计员）从2014年开始支持阿根廷队，她说自己不仅是被梅西的球技折服，也非常欣赏梅西的人品，她期待梅西、迪马利亚（Di Maria）等老将能在卡塔尔圆梦。

16年的梅西球迷刘俊（30岁，学生）在决赛前一晚辗转难眠，临近比赛更是紧张。他说：“从首战输给沙特到一路挺进决赛，已经到这一步了，我们能做的就是相信梅西，相信阿根廷。”

法国球迷维克多（24岁，学生）难掩激动的心情，他相信姆巴佩一定可以在决赛中进球，帮助法国队再次夺得冠军。

世界杯决赛将在晚上11时开赛，卡塔尔的卢塞尔体育场即将见证冠军的产生，究竟是七届金球奖得主“球王”梅西率领的潘帕斯雄鹰能够问鼎？还是姆巴佩领衔的高卢雄鸡能够成功卫冕？阿根廷与法国两支队伍谁的胸前能如愿添上第三颗星星？我们一起拭目以待。