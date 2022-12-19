星期一值得关注的股票

（早报讯）美国联邦储备局如市场所料加息50个基点，但主席鲍威尔警告仍未成功抑制通货膨胀涨势，暗示明年的利率或长时间维持高位，美国股市应声下跌。纳斯达克指数上星期五（12月16日）收低0.97%，标普500指数下挫1.11%，道琼斯工商指数跌幅达0.85%。

亚太股市星期一（12月19日）在担忧经济衰退的情绪笼罩下开盘便下跌，东京股市下跌0.82%，首尔和悉尼股市下跌分别跌0.66%和0.12%。

新加坡海峡时报指数上星期五收报3240.81点，全周微跌5.16点或0.1％。

以下是星期一可关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）星期一开市前宣布，通过子公司吉宝置业（Keppel Land）和吉宝首峰亚洲宏观趋势基金四期（Keppel Alpha Asia Macro Trends Fund IV，简称KAMTF IV）与联营公司Gaenari (IV) Pte. Ltd.就收购位于首尔的一栋15层楼办公大楼签订股东协议。吉宝置业和KAMTF IV将入股联营公司并分别持有55.93%和44.07%股份，同时，给予1亿1320万美元（约1亿5382万新元）的股东贷款，并承诺根据持股比例再提供最多484万美元的资金收购房地产。房地产的收购价约2亿3200万新元，截至今年10月底的估值约2亿3800万新元，交易预计今年底完成。

2.贤能集团（LHN Limited）星期日披露已完成收购位于亚拉街（Arab Street）48号的房地产，未含消费税的收购价是639万元。占地约1323平方英尺的房地产，将被发展为共享居住空间（co-living space）。

3.明铸造控股（Mencast Holdings）上星期六披露，集团子公司Mencast Energy和Grand Victor Corp私人有限公司将脱售废物物流服务公司Vac-Tech的全部股权，脱售价为4250万元。集团子公司持有Vac-Tech的20％股权。

4.三吉集团（Miyoshi）获得新交所和会计与企业管制局（ACRA）的批准，可在2023年2月28日前召开2022财年股东大会和呈交该财年可持续发展报告，以及在2023年3月14日前发布2023年财年第一季业绩报告。