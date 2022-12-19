本地股市早上交易逆势上扬13.52点

（早报讯）美国继续升息的消息抑制了投资者投资较高风险资产的意愿，加上对经济衰退隐忧加剧的情况下，星期一（12月19日）的亚太股市一片哀鸿，纷纷延续美国股市上个星期五的跌势，开盘就下挫。不过，本地股市却一枝独秀，逆势上升。

在蓝筹股升多跌少的支持下，海峡时报指数中午休市时上升13.52点或0.42%，报3254.33点。上升股225只，下跌股213只，早盘共有4亿多股转手，交易额达3亿4800多万元。

辉立证券的首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，“三家银行早盘表现强劲带动海指攀升，并在3220点至3300点之间浮动。基金经理也预期上市公司将在1月中陆续公布的第四季业绩会比去年强劲，任何退低将会有投资者进场，给股市一定的支持。”

海指成份股中，领涨的是新电信（Singtel），上涨近2%至2.59元、怡和合发（Jardine C&C）起1.75%至28.56元，以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上扬1.45%至1.40元。

疲弱的经济前景继续困扰亚太投资者，主要亚太股市早盘开跌后持续走软，截至中午12时，东京、上海、台湾、上海、和香港股市的跌幅介于0.40%至1.31%。