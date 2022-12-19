女郎热蜡脱毛 腿灼伤索赔

（早报讯）女郎声称接受热蜡脱毛后，全身超过15％出现二级灼伤，要美容店赔偿3850元。

化名伊丽莎白的事主告诉时政网站“慈母舰”，她于12月1日到丹戎巴葛豪利大厦（Oxley Tower）的一间美容院去除体毛。岂料，隔了数日后，身体多处感觉很痒、泛红，到了4日依然感到疼痛，5日看医生后才被告知皮肤灼伤，或留下疤痕。

据伊丽莎白称，她下半身包括大腿、小腿以及私处一带都有灼伤的痕迹，看诊的药医费共197元7角。

根据当事人提供的照片，她两条大腿、膝盖附近等部位泛红，靠近私处的部位最为广泛。事后，她向美容院索赔3850元，包括已支付的脱毛费用173元、医药费以及一周的收入损失。

伊丽莎白说，进行脱毛护理时，她曾两次告诉美容师蜡太热。对此，美容院反驳说美容师在过程中都有问顾客温度是否适合，但伊丽莎白当时并没说什么。

伊丽莎白说，事后几天以为皮肤过敏反应会自然消退，但却出现脱皮、起水泡等情况，于是求医。

美容院:交律师处理

一名美容院经理透露，伊丽莎白离开后，曾遗留一顶帽子在店内，并于12月3日发信息通知对方，伊丽莎白当时没有提及皮肤不适。经理说，若早些提出，她可以协助处理。

她也称，随后通过职员获知此事，尝试联系伊丽莎白，但对方不听电话。

当伊丽莎白的丈夫再次找上美容院时，经理表示会交由律师处理。

经理也说，伊丽莎白的丈夫在网上称美容院的好评都是买回来的指控不属实。她指出，不会在事情水落石出前作出任何赔偿，因为不想贸然假定美容师造成顾客灼伤。