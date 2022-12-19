德士及私召车业者延长车资调整和司机费用措施至明年底

（早报讯）为协助司机应对成本上涨，多家德士公司和私召车业者早前落实的车资调整和“司机费用”等临时措施将延长多半年，至明年6月30日。

德士业者康福德高今年4月4日起调高计程车资1分，以帮助德士司机抵消节节攀升的油价开销。按照这项新的收费计算，德士每行驶10公里，车资将提高3角2分。

康福德高星期一（12月19日）发脸书贴文说，这项临时措施将延长到明年6月30日。同时，机场和万礼旅游景点德士附加费的措施也会延长到明年6月底。

为鼓励更多德士司机到机场载客，缓解机场德士短缺的问题，机场德士附加费自今年5月19日起上调。每天下午5时到晚上11时59分，所有在樟宜机场、樟宜航空货运中心、机场物流园和机场警察局上车的德士乘客须支付8元附加费，其他时段是6元。

每天下午4时至晚上11时59分从新加坡动物园、河川生态园和夜间野生动物园启程的乘客也须支付3元的附加费。

SMRT旗下的跨越德士（Strides Taxi）星期一也发脸书贴文说，为协助司机应对燃油和电费持续上涨，计程车资上调、以及樟宜机场、新加坡动物园、河川生态园和夜间野生动物园的附加费措施将延长到明年6月30日晚上11时59分。

其他德士业者，包括百胜（Prime）和得运（Trans-cab）也打算这么做。

另外，从明年2月1日起，私召车业者Gojek向旗下司机抽取的佣金会从目前的10％上调至15％。同时，Gojek向乘客收取“司机费用”（Driver Fee）的安排也会延长到至少明年6月底，这笔费用不会被抽佣，全数会给司机。