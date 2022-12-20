职总平价超市以优惠价售卖自家品牌鸡蛋

（早报讯）为减轻通货膨胀给公众带来的压力，职总平价宣布即日起以优惠价6元8角5分售卖一盘30个装的Pasar品牌鸡蛋，优惠活动为期16天。顾客须达到一定消费额才能以优惠价购买，每次限购一盘。

受疫情和乌克兰战争等因素的影响，今年4月职总超市自家Pasar品牌的鸡蛋曾涨至每盘7元5角，而接下来通货膨胀将持续推动鸡蛋价格的上涨。

职总平价超市发布文告说，在今年12月20日至明年1月4日活动期间，顾客凡消费满25元，就能以6元8角5分的优惠价格购买一盘30个装的Pasar品牌鸡蛋，如果超出一盘仍须按原价支付。

职总平价集团首席采购官唐亚炎说：“平价设法减缓人们生活费上涨，并不时留意鸡蛋等主要食品的价格。自今年年初以来，通货膨胀导致鸡蛋的价格一直呈上升趋势，我们一直在尽可能地减少涨幅，因此决定提供Pasar品牌鸡蛋的特别优惠，以抵消开销的增加。”

今年职总超市已多次针对食用油、大米、鸡蛋等日常所需食品推出优惠价格。平价超市也宣布，明年上半年将对500种生活必需品提供1%的折扣。

文告指出，为了确保食品供应充足，除本地采购外，职总平价超市还从马来西亚、泰国、澳大利亚、波兰等八个国家进口鸡蛋，以保证鸡蛋来源的多样化，目前职总平价超市可供应超过60个库存量单位（SKU）的不同品牌的鸡蛋。