星期二值得关注的股票

（早报讯）美国隔夜股市星期一（12月19日）连续第四天下跌，继续受到加息和经济前景不乐观所困扰。纳斯达克指数下挫1.49%，标普500指数下滑0.90%，道琼斯工商指数跌0.49%；11个标普500主要领域中就有10个以下跌收盘。

继联邦储备局上周今年第七次加息后，预计明年的利率将达5.1%，比9月时预测的4.6%高出许多。此外，联邦官员也把明年的经济增长预测从1.2%大幅调低到0.5%。

悉尼和首尔股市星期二（12月20日）随美国股市低开低走，分别下跌0.52%和0.47%。东京股市则扭转前一个交易日的跌势，高开0.11%。

新加坡海峡时报指数星期一收报3256.61点，涨15.8点或0.49％。

以下是星期二可关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）旗下的吉宝置业（Keppel Land）以7亿8300万元人民币（约1亿5100万新元），脱售上海丰窝公寓管理公司（Shanghai Fengwo Apartment Management）。

吉宝企业星期一闭市后发文告指出，上海金地金澧实业发展有限公司（Shanghai Jindi Jinli Industry Development），将向吉宝置业间接独资子公司Gadius全面收购上海丰窝公寓管理的股权。交易预计在今年年底完成。

另外，吉宝岸外与海事（Keppel O&M）已和巴西当局就前巴西代理贿赂案达成联合解决方案，支付8800万元罚款和赔偿金。文告指出，吉宝岸外与海事预计在巴西已经没有理由面对与这一事件相关的进一步责任。

2.凯德投资（CapitaLand Investment）与泰国和台湾房地产发展商合资设立一个资产管理目标规模达10亿元的物流基金——凯德东南亚物流基金（CapitaLand SEA Logistics Fund）。根据凯德集团星期一发布的文告，凯德投资与各家伙伴已承诺2亿7000万元的初期资本投资，并有选择把投资增至5亿4000万元，旨在实现10亿元的资产管理规模目标。

3.ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）以约710万元脱售实里达航空景（Seletar Aerospace View）70号的房地产，脱售价比估值高出4.8％。脱售所得净款将用于偿还贷款以及一般营运资本。

4.水处理公司明泰控股（Memiontec Holdings）在新加坡和印度尼西亚获得总值约1400万元的合同。集团将承接印尼的工程、采购与建造（EPC）项目，以及负责为新加坡的克兰芝新生水厂（Kranji NEWater Factory）更换薄膜。