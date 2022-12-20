本地股市早盘下跌0.35%

（早报讯）避险情绪高涨的亚太股市延续前一天（12月19日）的跌势，星期二（20日）普遍下跌。

本地股市早盘低开0.14%之后一度反升，但是在投资者获利回吐的促使下继续跌势，中午休市时，海峡时报指数下跌11.34点或0.35%，报3245.27点。上升股170只，下跌股263只，共有4亿550多万股转手，交易额达4亿零800多万元。

海指成份股跌多升少，下跌幅度大的包括云顶（Genting Singapore），下滑2.12%至0.925元、新翔集团（SATS）跌2.11%至2.79元、星狮物流商产信托（Frasers L&C Tr）下滑1.71%至1.15元。

上升幅度较大的股包括香港置地（Hongkong Land）起1.09%，报4.63美元、胜科工业（Semcorp Industries）升0.9%至3.35元，以及怡和控股（JMH），上扬0.58%至50.69美元。

亚太股市在投资者持续担忧全球通货膨胀前景以及投资者感觉中国放宽冠病管控之路不平坦之下，普遍退低。截至中午12时，亚太股市主要股市的跌幅介于0.64%至2.09%，跌幅最显著的是东京和香港股市，分别损失2.09%和1.30%。