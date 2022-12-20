SMRT所有地下地铁站明年底采用智能冷气系统

（早报讯）到了2023年底，SMRT计划在旗下所有70个地下地铁站使用人工智能技术优化冷气系统，在维持舒适度的同时，减少5％到10％的能源消耗。

根据SMRT星期二（12月20日）的文告，这些地铁站采用智能能源系统后，每年共能节省超过7000兆瓦时（MWh）的能源，相等于1500个四房式组屋单位平均每年的用电量。

中央冷气系统占地下地铁站超过一半的用电量。为减少消耗，SMRT与擅长脱碳技术的远景智能（Envision Digital）合作，利用人工智能预测维持地铁站温度所需的能量，并自动调节冷气系统设定，避免地铁站过度冷却。

借助天气预测、人流量和空气温度等信息，智能系统可更快、更及时地调节冷气设定，改善现有系统延迟的问题。

环线巴耶利峇和麦波申地铁站从12月15日起已展开三个月的试行，SMRT之后会陆续在南北线、东西线、环线和汤申—东海岸线现有的地下地铁站采用这个智能系统。

这是SMRT智能设施管理的一部分。

今年6月，SMRT也在巴耶利峇环线和东西线地铁站、麦波申站和阿裕尼站的厕所试用线上数据分析系统，通过侦测氨、厕所人数和电子反馈板的信息，在厕所需要清理时及时通知清洁人员，改善厕所的清洁质量。