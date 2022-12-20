骂女佣无脑要她自掴脸 雇主监一个月

（早报讯）六旬妇不满女佣没有按照要求整理好袋子，辱骂女佣无脑，甚至命令女佣自打脸颊，要发出声响才算“及格”。有邻居听到女佣几乎天天被责骂而报警，导致她的行径曝光。

被告是63岁的洪宝玉（译音），面对两项蓄意伤害以及对女佣动粗的控状，被判坐牢一个月。

案情显示，被告住在榜鹅一带临原坪（Edgefield Plains）的组屋，案发时聘请一名25岁的女佣。

被告在2020年10月6日上午11时52分，将女佣叫到饭桌前，对她责骂数分钟。

被告不满女佣没有照她的要求，将袋子按大小整理。被告骂女佣无脑，称看女佣工作会作呕。

被告越骂越生气，还叫女佣自打脸颊。被告嫌女佣使用的力道太小，要女佣自打脸颊时发出声响才算“及格”。可怜的女佣打了自己三记耳光。

被告没有就此罢休，还要女佣跟着她念：“我没脑，神把它收走了”，“我不要神给我任何好东西”。

被告除了叫女佣自打脸颊，还在2020年9月25日下午4时，于住家内与女佣起肢体冲突时，导致女佣头撞墙壁。警方在10月7日接获邻居报案，说几乎天天听到被告责骂女佣的声音。

警方事后到被告家调查，被告承认时常责骂女佣。

警方在向女佣了解情况时，也察觉到女佣看似害怕，于是安排将她带走。被告不满，一度挑衅，指他们无权将女佣带走。