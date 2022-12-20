电板车超速重伤妇女 “撞后逃”青年被判拘留五天

（早报讯）电动踏板车超重且没登记，青年走道超速骑行失控撞飞四旬妇，事后一度吓得逃到女友家藏起来，最终难逃法网，星期一（12月19日）被判接受五天短期拘留令。

《新明日报》早前报道，今年3月23日下午12时55分，文礼道第186座组屋附近的有盖走道发生一起“撞后逃事件”，20岁青年王冠昀随后被控。

被告面对四项控状，包括一项疏忽行为导致他人重伤以及三项抵触活跃通勤法令（Active Mobility Act）的罪行。被告已在9月认罪，案件展至星期一下判。

根据案情，案发当天，被告高速骑着电动踏板车行驶在有盖走道，车速快到失控，结果撞飞46岁妇女佘涵仪，导致对方往后摔，头部先着地，瞬间失去意识。

数名路人上前帮忙，被告喊了一声，见伤者没有回应，也没有上前检查伤势，称因害怕又不知道该怎么办，选择逃离现场，跑到女友家去。

不久后，伤者醒了过来，呼吸正常，但无法动弹，右手臂也在流血。

警方通过电眼画面锁定被告的身份，于案发两天后在他家将人逮捕，电动踏板车也被查获。

电动踏板车是被告在网上购买的，以现金交易，并没有登记。经过陆交局的检测，电动踏板车重达29.72公斤，手把71公分长。

根据《活跃通勤法令》，电动踏板车速度不能超过每小时25公里，重量不得超过20公斤，手把宽度不能超过70公分，而且必须符合UL 2272防火标准。