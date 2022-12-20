【2021年全国人口健康调查】本地年长者更积极打流感和肺炎疫苗

（早报讯）疫情期间，本地人除了接种冠病疫苗，也更积极接种其他疫苗，接种流感疫苗和肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗的年长者有所增加。在2021年接种肺炎链球菌疫苗的年长者达22.4%，比2019年的10.3％多近一倍。

卫生部星期二（12月20日）公布2021年全国人口健康调查（National Population Health Survey）的最新数据。这项问卷调查从2020年7月至2021年6月展开，共访问了8000名成年人。

调查显示，32.4％年龄介于65岁至74岁的年长者在2021年接种过流感疫苗，比2019年的24.2％多。

每五名18岁至74岁受访者就有一人（18.7%）在2021年接种了流感疫苗。其中，有19.1%的女性接种流感疫苗，比例高于男性的18.4%。

不过，接种流感疫苗的18岁至74岁的受访本地居民，在2017年至2021年间并没有出现明显的增长。

虽然在2021年接种肺炎链球菌疫苗的65岁至74岁年长者为22.4%，比2019年的10.3％多近一倍，但接种率在2017年至2021年间并没有显著增加。

另外，在2021年接种肺炎球菌疫苗的女性（22.8%）也同样高于男性（21.9%)。

卫生部说，疫苗接种率近年来上升，可能是因为冠病疫情使人们意识到了接种疫苗的重要。