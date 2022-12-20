每户新加坡家庭明年1月3日起获300元邻里购物券

（早报讯）每户新加坡家庭，从明年1月3日起将能够获得300元的社区发展理事会邻里购物券，其中150元可以在超市使用，另外150元照旧可以到邻里商店和小贩摊位使用。

300元的邻里购物券将一次过发放，公众须在2023年内消费完。这是政府第三轮发放社理会邻里购物券，总值3亿7200万元。

购物券除了可以消费，政府宣布从即日起，公众也可以选择把2021及2022年邻里购物券的余额，捐赠给慈善机构。更多详情可以查询社理会邻里购物券的网站。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（12月20日）在第七届邻里企业之星奖的颁奖礼上宣布这个消息。

刘燕玲说：“比起第一和第二轮的购物券，第三轮能够在邻里商店和小贩摊位使用的购物券，总额就高达1亿8600万元。”

政府从2021年推出邻里购物券计划，至今投入将近2亿5000万元，分别在2021年12月和2022年5月，发放了两轮的邻里购物券。

刘燕玲指出，社理会邻里购物券获得国人的踊跃支持，截至2022年12月20日，已经有98%、即超过120万户新加坡家庭领取了2021年发放的邻里购物券。今年5月发放的购物券，也有高达95%、也就是116万户的家庭已经领取了。消费总额将近2亿1800万元。

已经发放的邻里购物券将在这个月31日到期。刘燕玲吁请大家帮忙提醒顾客、家人、邻居和亲戚朋友们，赶快领取购物券，赶快消费。