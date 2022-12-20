环保打包盒收费高达八角惹议 武吉坎贝拉小贩中心打包费将不超过三角

（早报讯）管理武吉坎贝拉小贩中心的社会企业听取打包费过高的反馈后，表明从星期三（12月21日）起所有摊位收取的打包费一律不超过三角。

武吉坎贝拉（Bukit Canberra）小贩中心是三巴旺区内的首个小贩中心，上星期六（17日）正式开幕，至今营业四天，但有食客不满打包费过高，指有摊贩甚至收取高达八角钱的打包费。

管理小贩中心的Canopy Hawkers集团执行董事陈卓一星期二（20日）晚上发表声明说，小贩中心内多数摊贩收取两三角的打包费，但公司听取了反馈后，即刻找摊贩一起解决问题。

“我们也协助摊贩找寻打包盒的货源，并把提供大批量采购的商家介绍给他们，帮助他们维持低的打包盒成本价，如今所有的打包盒将不超过三角。”

着重环保的武吉坎贝拉小贩中心有44个摊位，其中42个已开业。

小贩中心打包的食物只用环保包装，如纸袋、纸盒，以及可氧化生物降解的塑料袋等，摊贩反映运作成本因此提高了。（林艺君摄）

陈卓一说，让武吉坎贝拉小贩中心成为推行绿色措施的绿色小贩中心是公司的目标，相关举措包括减少使用一次性餐具、确保摊贩不为堂食顾客提供一次性餐具，以及鼓励打包食物的顾客自己带盛具。

《联合早报》日前报道，小贩中心打包的食物只用环保包装，如纸袋、纸盒，以及可氧化生物降解的塑料袋等，摊贩反映运作成本因此提高了。有的摊位选择承担部分成本，向顾客收取三角或五角的环保包装费，有的高达八角。有顾客反映打包得多付五角以上太贵。